Исправить ошибку в js на blog-map.ru

$5
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка141 просмотр
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Приветствую, нужно исправить одну ошибку в js на сайте http://www.blog-map.ru

От вас достаточно только объяснить решение, исправить могу сам.

Ошибка проявляется в отсутствии маркеров на карте в ie 6,7,8 но проявляется не у всех.

Подробнее:

Строка: 256

Символ: 9

Ошибка: Невозможно создание объекта сервером программирования объектов

14 лет назад
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
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