Исправить ошибку в js на blog-map.ru

Необходимо сверстать макет сайта для cms Drupal из макета .psd. Писать свои предложения только здесь. Цену не загибать. :-)
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Приветствую, нужно исправить одну ошибку в js на сайте http://www.blog-map.ru
От вас достаточно только объяснить решение, исправить могу сам.
Ошибка проявляется в отсутствии маркеров на карте в ie 6,7,8 но проявляется не у всех.
Подробнее:
Строка: 256
Символ: 9
Ошибка: Невозможно создание объекта сервером программирования объектов
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