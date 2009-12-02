Исправить ошибку в js на blog-map.ru

Приветствую, нужно исправить одну ошибку в js на сайте http://www.blog-map.ru

От вас достаточно только объяснить решение, исправить могу сам.

Ошибка проявляется в отсутствии маркеров на карте в ie 6,7,8 но проявляется не у всех.

Подробнее:

Строка: 256

Символ: 9

Ошибка: Невозможно создание объекта сервером программирования объектов