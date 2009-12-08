Подготовить и импортировать прайс в VirtueMart

$100
Веб-программированиеЗавершен3 заявки171 просмотр
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Создать необходимое древо категорий

Подготовить и импортировать прайс в VirtueMart 1.5 Joomla 1.5

Прайс лист с которым надо работать во вложении

Создаем категории по следующей схеме:

- Марка авто

--Модель авто

---Запчасть 1

---Запчасть 2

---Запчасть 3

Обязательно указывайте сроки и цены.

Virtuemart
14 лет назад
WRX
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
SergeyBoiko
Сергей 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Работа сделана быстро и профессионально. Спасибо за сотрудничество.
Четкое ТЗ, оперативно предоставленные данные для работы и в итоге своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
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