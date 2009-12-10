Флеш презентация

Нужно доработать скрипт увеличения картинки при наведении курсора, чтобы изображение уменьшалось обратно, после отведения курсора с изображения, сейчас оно уменьшается при клике также нужно сделать код кроссбраузерным
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется для сайта создать флеш презентацию (отображается на главной странице сайта)
Имеется крупное изображение, снизу отображается полоска с навигацией (превью изображения), которые можно прокручивать стрелками (влево, вправо).
Превью активного изображения (крупное которое сверху) выделяется снизу.
По умолчанию происходит презентация (изображения с изменяемым временным интервалом), если нажать на клавиши навигации происходит прокрутка на одно изображение (презентация останавливается).
Изображения выводятся из различных категорий (на флешке отображается название категории), а так же при нажатии на крупное изображение происходит переход по указанной ссылке (возможность легкой смены путей).
Имеются изображения и подготовленный внешний вид презентации, будет предоставлено заинтересованному лицу.
Бюджет предлагайте, интересует высокое качество.
Предложения скрыты
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно разработать две игры для zcasher 3 (камень-ножницы-бумага,орел-решка) игра должна проходить между пользователями-платно с удержанием процентов системе (все настраиваемо в админке). Игра должна выглядеть и иметь функционал как на http://www.wmmail.ru Более подробно при рассмотрении предложений. Цена ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $500
Создание виртуального учебного центра на php, работающего как форум со специфическими функциями, имеющий встроенный чатВеб-программирование16 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Нужно внести несколько мелких дополнений к вордпресс плагину.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте уважаемые программисты! Есть сайт www.malyshenko.ru Нужно прикрутить дизайн раздела "БЛОГ" к WORDPRESS. Пожалуйста, указывайте сроки и цену Вашей работы.Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Доброго времени суток! Требуется реализация карты, подобно этой: http://www.europe-trade.ru/ ------------------------------------ На данный момент у меня имеется карта (jpeg) определенного магазина (всю графику и верстку сделал ). Интересует конкретно скрипт взаимодействия точек на карте и категорий. Т.е. навели ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Задание в основном для новичков, нужно сделать блог на WordPress, особо требований нет, также нужно проконсультировать процес добавления новых постов и все такое.Веб-программирование17 заявокЗакрыт14 лет назад
Поправить модуль вывода картинок joomla. А точнее надо зделать чтобы модуль слайд шов выводил не только *.jpg , *.png а и *.gif icq 413134503.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Сайт агентства недвижимости. Что надо: - Внедрить новый дизайн. Макеты есть. - Улучшить / написать новую CMS, современные функции (карта метро и т.п.. Ajax). Подобие ТЗ есть, макет тоже, вышлю в ответ. Оплата поэтапная, но без предоплаты. Предлагайте цены и ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Переносил сайт на другой хостинг, кодировка стала показывать вопросы, вместо русских букв. Нужно сделать "без вопросов". PHP, mysqlВеб-программирование18 заявокЗакрыт14 лет назад