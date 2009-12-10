Флеш презентация

Требуется для сайта создать флеш презентацию (отображается на главной странице сайта)

Имеется крупное изображение, снизу отображается полоска с навигацией (превью изображения), которые можно прокручивать стрелками (влево, вправо).

Превью активного изображения (крупное которое сверху) выделяется снизу.

По умолчанию происходит презентация (изображения с изменяемым временным интервалом), если нажать на клавиши навигации происходит прокрутка на одно изображение (презентация останавливается).

Изображения выводятся из различных категорий (на флешке отображается название категории), а так же при нажатии на крупное изображение происходит переход по указанной ссылке (возможность легкой смены путей).

Имеются изображения и подготовленный внешний вид презентации, будет предоставлено заинтересованному лицу.

Бюджет предлагайте, интересует высокое качество.

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