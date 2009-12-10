Флеш презентация

Веб-программированиеЗавершен7 заявок167 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется для сайта создать флеш презентацию (отображается на главной странице сайта)

Имеется крупное изображение, снизу отображается полоска с навигацией (превью изображения), которые можно прокручивать стрелками (влево, вправо).

Превью активного изображения (крупное которое сверху) выделяется снизу.

По умолчанию происходит презентация (изображения с изменяемым временным интервалом), если нажать на клавиши навигации происходит прокрутка на одно изображение (презентация останавливается).

Изображения выводятся из различных категорий (на флешке отображается название категории), а так же при нажатии на крупное изображение происходит переход по указанной ссылке (возможность легкой смены путей).

Имеются изображения и подготовленный внешний вид презентации, будет предоставлено заинтересованному лицу.

Бюджет предлагайте, интересует высокое качество.

Предложения скрыты

14 лет назад
klenovnn
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Homusik
Мария 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
12 отзывов(-1)
14 лет назад
$100
4 дня
Работа выполнена качественно, все время на связи, дает постоянно знать заказчику, что его задачу решают, это положительно сказывается на отношение к исполнителю.
Отличный заказчик,четко сформулировал ТЗ, всегда на связи, оплатил работу моментально. Рекомендую сотрудничать.
  • Похожие заказы

  • Доработать javascript

    $50

    Нужно доработать скрипт увеличения картинки при наведении курсора, чтобы изображение уменьшалось обратно, после отведения курсора с изображения, сейчас оно уменьшается при клике также нужно сделать код кроссбраузерным

    Javascript
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Игры для zcasher 3

    Нужно разработать две игры для zcasher 3 (камень-ножницы-бумага,орел-решка) игра должна проходить между пользователями-платно с удержанием процентов системе (все настраиваемо в админке). Игра должна выглядеть и иметь функционал как на http://www.wmmail.ru Более подробно при рассмотрении предложений. Цена ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание карты

    Доброго времени суток! Требуется реализация карты, подобно этой: http://www.europe-trade.ru/ ------------------------------------ На данный момент у меня имеется карта (jpeg) определенного магазина (всю графику и верстку сделал ). Интересует конкретно скрипт взаимодействия точек на карте и категорий. Т.е. навели ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Блог на WordPress

    Задание в основном для новичков, нужно сделать блог на WordPress, особо требований нет, также нужно проконсультировать процес добавления новых постов и все такое.

    WordPress
    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модернизировать сайт агентства недвижимости

    Сайт агентства недвижимости. Что надо: - Внедрить новый дизайн. Макеты есть. - Улучшить / написать новую CMS, современные функции (карта метро и т.п.. Ajax). Подобие ТЗ есть, макет тоже, вышлю в ответ. Оплата поэтапная, но без предоплаты. Предлагайте цены и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад