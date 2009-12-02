Поправить модуль вывода картинок joomla

Веб-программированиеЗавершен2 заявки158 просмотров
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Поправить модуль вывода картинок joomla. А точнее надо зделать чтобы модуль слайд шов выводил не только *.jpg , *.png а и *.gif

icq 413134503.

Joomla
14 лет назад
Shevcov
Богдан 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов
Выбранный исполнитель
sash19
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
25 отзывов
14 лет назад
$5
1 день
Зделал все четко . Причем нашол еще 1 глюк и исправил (хоть я его не видил). Отличный фрилансер
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