Установить фреймворк zforms

Веб-программированиеЗавершен2 заявки183 просмотра
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Добрый день!

Для работающего сайта требуется установить фреймворк для веб-форм на 2 страницы.

Требуется исполнитель с опытом работы в данном вопросе, а так же отличное знание css и кроссбраузерности.

Цену и сроки указывайте в проекте.

14 лет назад
aliveit
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
ne4to17
Илья 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Илья хороший и очень умный парень. Для студии aliveit делал несколько важных работ, одна из последних была установка фреймворка на рабочий сайт. Все прошло очень гладко, работает идеально. Способен разбираться в чужом коде. Илью не нужно постоянно контролировать — с работой справляется самостоятельно и профессионально!
Все прошло отлично.