Специально для Соркин Владимир (KarfaX)

$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка182 просмотра
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Разработать модуль для браузерной игры.

14 лет назад
wisenum
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
KarfaX
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
14 лет назад
$40
7 дней
Отличный программист, быстро вникает в задачу, отличная реализация, рекомендую.
Задача интересная, оплата точно в срок. Сотрудничеством более чем доволен.