Размещение объявлений на доске

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок189 просмотров
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Нужен программист по доскам объявлений для создания прикладной системы размещения объявлений. Подробности при переписке.

14 лет назад
vaconi
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад