DLE Модуль спортивной статистики

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки141 просмотр
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Нужен модуль для вывода футбольной статистики.

Модуль должен включать в себя:

- полная турнирная таблица (Место, Команда, В, П, Н, Гз+, Гп-,О)

- блок турнирной таблицы на главной (Место, Команда, Очки)

- полная таблица результатов по турам

- блок таблицы результатов на главной

- блок ближайших матчей на главной

Все это должно генерироваться автоматически после ввода счета в матче.

В качестве примера - _http://www.championat.ru/football/_england.html

За основу можно взять модуль для Joomla http://scripts.mydiv.net/download-LMO-Joomla-.html

14 лет назад
translicent
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад