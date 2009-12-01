DLE Модуль спортивной статистики

Нужно чтобы на сотку отправлялись файлы или инфо за смс человек отправил смс, а ему обратно инфа или файлы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен модуль для вывода футбольной статистики.
Модуль должен включать в себя:
- полная турнирная таблица (Место, Команда, В, П, Н, Гз+, Гп-,О)
- блок турнирной таблицы на главной (Место, Команда, Очки)
- полная таблица результатов по турам
- блок таблицы результатов на главной
- блок ближайших матчей на главной
Все это должно генерироваться автоматически после ввода счета в матче.
В качестве примера - _http://www.championat.ru/football/_england.html
За основу можно взять модуль для Joomla http://scripts.mydiv.net/download-LMO-Joomla-.html
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