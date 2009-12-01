Импорт данных из Excel в VirtueMart (Joomla 1.5)

Нужно создать компонент импортирующий из Excel в VirtueMart товары.

Особенности:

1. В таблице Excel есть поле которое будет отвечать за категорию товара.

2. Замена старых версий товара новыми.

2. Все товары должны в последствии нормально редактироваться через админу.

3. (ВАЖНО) В Excel содержатся картинки которые будут в последствии картинками к товару.

Пример файла Excel в приложении.

Жду ваших предложений.