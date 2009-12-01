Скрипт проверки позиций в ПС

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок316 просмотров
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Приветствую!

Нужен скрипт проверки позиций в ПС + несколько настроек (глубина поиска, чекбоксы выбора ПС, ведение нескольких сайтов, в каждом по несколько запросов, разделение доступа по логинам).

Вывод данных в виде таблицы...

Если есть готовое решение, то это супер-мега-огромное преимущество...

Бюджет - 50-70 wmz, срок 2-3 дня.

Всем удачи!

14 лет назад
internetcheg
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
EgorovAlexey
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$70
3 дня
Очень жаль писать отрицательный отзыв, но придется... Проект начали 1 декабря со сроком 3 дня и бюджетом 70 wmz. Поначалу все шло нормально, исполнитель задавал вопросы, советовался, но как раз дня через 3-4, когда нужно было уже сдавать проект, начились "проблемы": переезд на новую квартиру и обещания "вот-вот", в общем, как обычно это бывает... зла на исполнителя не держу, но он меня все же сильно подвел, придется заново начинать проект, поэтому отзыв решил написать! абсолютизировать ничего не буду, решайте сами, сотрудничать с ним или нет.
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