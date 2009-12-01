Скрипт проверки позиций в ПС

Очень жаль писать отрицательный отзыв, но придется... Проект начали 1 декабря со сроком 3 дня и бюджетом 70 wmz. Поначалу все шло нормально, исполнитель задавал вопросы, советовался, но как раз дня через 3-4, когда нужно было уже сдавать проект, начились "проблемы": переезд на новую квартиру и обещания "вот-вот", в общем, как обычно это бывает... зла на исполнителя не держу, но он меня все же сильно подвел, придется заново начинать проект, поэтому отзыв решил написать! абсолютизировать ничего не буду, решайте сами, сотрудничать с ним или нет.