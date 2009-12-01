Имеется в наличии скрипт-постер объявлений на сайт irr.ru (не проверять работу в IE, в этом браузере не работает). База данных создается автоматически при

создании проекта.

Размещение объявлений производится в полуавтоматическом режиме (администратор создает проект, добавляет объявления в проект,

далее для размещения объявлений необходимо ввести капчу).

Раньше скрипт работал отлично, теперь проекты создаются как и раньше, все нормально, но при вводе капчи скрипт все время пишет "Неверный код-антиспам"

и объявления не добавляются на сайт.

Необходимо выяснить в чем причина и исправить ее!

Скрипт приложен.