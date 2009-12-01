Доработка существующего сайта ooo-kvantor.ru.

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки198 просмотров
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Для сайта http://www.ooo-kvantor.ru/.

Описание CMS сайта:

Движок сайта самописный с использованием шаблонизатора smarty.

Необходимо:

1)В разделе новости http://www.ooo-kvantor.ru/menu_16.html - придобавлении новости в админке, отображаются только две новости, а остальные остаются скрытыми.

Задача:

Сделать возможным их отображение, а так же постраничную навигацию по ним если можно.

2)При навигации по левой колонке товаров, товары не выводятся в контентную часть.

Задача:

Исправить проблему отображения товаров.

14 лет назад
katerina_metko
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
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