Доработка существующего сайта ooo-kvantor.ru.

Для сайта http://www.ooo-kvantor.ru/.

Описание CMS сайта:

Движок сайта самописный с использованием шаблонизатора smarty.

Необходимо:

1)В разделе новости http://www.ooo-kvantor.ru/menu_16.html - придобавлении новости в админке, отображаются только две новости, а остальные остаются скрытыми.

Задача:

Сделать возможным их отображение, а так же постраничную навигацию по ним если можно.

2)При навигации по левой колонке товаров, товары не выводятся в контентную часть.

Задача:

Исправить проблему отображения товаров.