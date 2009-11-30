Сделать строку с указанием пути в Netcat 2.4

Необходимо на сайте www.quality-lab.ru сделать строку с указанием пути к странице, т.е. как на странице yaca.yandex.ru/yca/cat/Re... есть "Каталог / Отдых / Каникулы ". Необходимо аналогичное!

Желательно, чтобы строки не было на страницах первого и второго уровня, а была строка на страницах третьего (см. quality-lab.ru/map/ – карта сайта), т.е. "Подробнее об оплате", "Базовый курс по тестированию ПО"...

Необходимо, чтобы при создании страницы третьего уровня строка появлалась на этой странице автоматически и автоматически заполнялась (чтобы модератору не приходилось для этого ничего делать)

Строка должна располагаться под картинкой (с девушкой и ноутом) и над названием страницы.

В Ваших предложениях укажите, пожалуйста, сколько это будет стоить и сможете ли Вы выполнить желательное требование (сделать такую строку только на страницах третьего уровня вложенности).

Заранее спасибо