Необходимо разработать движок файлообменника:

Кроме очевидной из названия функциональности необходимо

0) система ролей/пользователей

1) система тегов

2) система рейтингов (рейтинги для файлов + рейтинги для пользователей зависящие от залитых ими файлов) + комментарии к файлам и финкции "это спам", "нарушение прав правообладателя"

3) загрузку файлов под nginx так что бы загружаемые файлы отдавальсь напрямую через nginx, не создавалось копий в оперативке, и адреса файлов оставались серыми

5) ограничения на скачивания (по рейтингу), задержка на скачивание файла в зависимости от загрузки сервера + защита капчей при многократном скачивании, серые адреса

6) OpenID

7) возможность интеграции с CMS

8) адекватный и понятный код

9) шаблонизатор (а лучше писать на CodeIngener или подобном MVC, можно RoR)

Это примерный набор требований, предложения от разработчика приветствуются.

Предлагайте сроки и цены.