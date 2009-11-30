Движок файлообменника

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки269 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать движок файлообменника:

Кроме очевидной из названия функциональности необходимо

0) система ролей/пользователей

1) система тегов

2) система рейтингов (рейтинги для файлов + рейтинги для пользователей зависящие от залитых ими файлов) + комментарии к файлам и финкции "это спам", "нарушение прав правообладателя"

3) загрузку файлов под nginx так что бы загружаемые файлы отдавальсь напрямую через nginx, не создавалось копий в оперативке, и адреса файлов оставались серыми

5) ограничения на скачивания (по рейтингу), задержка на скачивание файла в зависимости от загрузки сервера + защита капчей при многократном скачивании, серые адреса

6) OpenID

7) возможность интеграции с CMS

8) адекватный и понятный код

9) шаблонизатор (а лучше писать на CodeIngener или подобном MVC, можно RoR)

Это примерный набор требований, предложения от разработчика приветствуются.

Предлагайте сроки и цены.

14 лет назад
Invint
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Задача для программиста с опытом граббинга

    Краткое описание задачи. Есть сайт cmegroup.com, на котором ежедневно публикуется ряд статистической информации по стоимости фьючерсов для разных видов продуктов. Пример данных - http://www.cmegroup.com/trading/commodities/grain-and-oilseed/corn_quotes_settlements_futures.html. Сейчас граббинг происходит вызовом команды wget c урлом страницы с данными ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Редирект через htaccess

    Здравствуйте. Нужен редирект на htaccess через 301. Он должен редиректить через 301 на нужные адреса, с только определённых внутренних страниц сайта. Т.е. например с 5 внутренних страниц нужно перенаправить через 301 на 5 разных адресов. Перенаправлять ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработка ДЛЕ 8.2

    Нужно произвести расширенную доработку движка DLE 8.2 для организации на его базе: - Доски объявлений - Каталога фирм - Каталога сайтов Подробное ТЗ прилагается.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программирование на ASP

    Разработка только на ASP.NET Нужно разработать блоки: - «Новости» - «F.A.Q» с пенелью добавления/редактирования/удаления и еще 5 статических разделов сайта. Код нужно будет встроить в уже существующий сайт. Подробное ТЗ по запросу.

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доведение сайта " до ума"

    Кратко и по сути у веб студии в самый неподходящий момент скончался программист по флэшу, что , собственно обязывает в срочном порядке закончить собственный проект. что есть на сегодня - не доделанный сайт во флеш : ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Простая форма получения скидок (отправка и печать)

    Нужно написать простую форму, чтобы пользователи сайта заполнив анкету о себе могли получить купон со скидкой. Подробности в ТЗ. Работа простая. Оплата по факту. упустил маленькую деталь, распечатываемые купоны нужно нумеровать обязательно для учета. т.е. на сайте не ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка веб приложения (Yii Framework)

    Разработка сравнительно несложного веб приложения. Требования: хорошее знание Yii Framework понимание SOAP/WSDL желательно, но не обязательно знание Flex Корректность и исполнительность обязательны. Строгое соблюдение сроков разработки. В личку писать не надо. Т.к. людей подходящих под вышеуказанные требования не так много, ТЗ будет ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание муз. портала

    $500

    Требуется программист-верстальщик с опытом для создания сайта (музыкальный портал по электронной музыке) От вас необходим опыт по прикручиванию платежных систем к таким сайтам. Тз покажу при общении в аське: 207-079-589

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад