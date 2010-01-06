Задача для программиста с опытом граббинга

Краткое описание задачи. Есть сайт cmegroup.com, на котором ежедневно публикуется ряд статистической информации по стоимости фьючерсов для разных видов продуктов. Пример данных - http://www.cmegroup.com/trading/commodities/grain-and-oilseed/corn_quotes_settlements_futures.html. Сейчас граббинг происходит вызовом команды wget c урлом страницы с данными по крону. Проблема в том, что после того, как cmegroup.com что-то изменил у себя на сайте, по указанному урлу (http://www.cmegroup.com/trading/commodities/grain-and-oilseed/corn_quotes_settlements_futures.html) таблица сохраняться перестала. Нужно предложить решение проблемы.

По парсингу в данный момент задача не стоит. Главное чтобы данные сохранялись, парсинг это отдельная задача, которая будет решаться позже.

Подробности избранному исполнителю.