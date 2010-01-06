Задача для программиста с опытом граббинга

Веб-программированиеЗавершен10 заявок546 просмотров
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Краткое описание задачи. Есть сайт cmegroup.com, на котором ежедневно публикуется ряд статистической информации по стоимости фьючерсов для разных видов продуктов. Пример данных - http://www.cmegroup.com/trading/commodities/grain-and-oilseed/corn_quotes_settlements_futures.html. Сейчас граббинг происходит вызовом команды wget c урлом страницы с данными по крону. Проблема в том, что после того, как cmegroup.com что-то изменил у себя на сайте, по указанному урлу (http://www.cmegroup.com/trading/commodities/grain-and-oilseed/corn_quotes_settlements_futures.html) таблица сохраняться перестала. Нужно предложить решение проблемы.

По парсингу в данный момент задача не стоит. Главное чтобы данные сохранялись, парсинг это отдельная задача, которая будет решаться позже.

Подробности избранному исполнителю.

14 лет назад
anatlys
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
madhead
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Хороший программист. Работать приятно, всегда на связи, не затягивает с ответами. Сначала была небольшая задержка частично по моей вине, частично из-за того, что задача достаточно громоздкая. В итоге Евгений успешно закончил проект, проявил вежливость и настойчивость в работе. Приятно работать с фрилансером. Рекомендую.
Отличный заказчик и просто очень хороший человек. Предоставил очень много информации в помощь выполнению проекта, адекватно относился к задержкам и промахам, оплатил сразу же после получения положительного результата в проекте. Рекомендую всем. Рад буду снова поработать с Анатолием. P.S. Жаль, что 10 баллов - это максимум
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