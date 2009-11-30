Доработка CMS для сайта на Flash+XML

Есть незаконченная CMS на PHP + Java загрузчик картинок + Flash загрузчик файлов. CMS работает с XML файлом, в котором хранятся все данные (текст страниц, ссылки на картинки/видео).

Предоставлю дотсуп к фтп для ознакомления с тем, что уже есть.

Очень желательно доделать/переделать CMS так, что бы легко можно было вносить изменения в дизайн. Дизайном будет заниматься отддельно дизайнер.

Все подробности в ICQ 337659461 или Skype: hunterok