Доработка CMS для сайта на Flash+XML

Нужен сайт в стиле lineage 2 обязательно на joomla другие CMS не предлагать. На сайте планируется установить форум, форму обратной связи и фото галерею. Мне нужно знать сколько это будет стоимть, и в какие сроки делается. Заявки оставлять ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть незаконченная CMS на PHP + Java загрузчик картинок + Flash загрузчик файлов. CMS работает с XML файлом, в котором хранятся все данные (текст страниц, ссылки на картинки/видео).
Предоставлю дотсуп к фтп для ознакомления с тем, что уже есть.
Очень желательно доделать/переделать CMS так, что бы легко можно было вносить изменения в дизайн. Дизайном будет заниматься отддельно дизайнер.
Все подробности в ICQ 337659461 или Skype: hunterok
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