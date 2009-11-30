Граббер для доски объявлений JOKER BOARD v3

Веблансеры! Есть работа, суть её в следующем: Есть ювелирное изделие. Необходимо нарисовать его в 3d max и сделать ролик на флеш, для дальнейшего размещения на сайте. РОлик на 10 сек, суть в том чтобы показать этап превращения мысли ...