Ролик флеш

Веблансеры!

Есть работа, суть её в следующем:

Есть ювелирное изделие. Необходимо нарисовать его в 3d max и сделать ролик на флеш, для дальнейшего размещения на сайте.

РОлик на 10 сек, суть в том чтобы показать этап превращения мысли в юв.изделие. И тут полет фантазии, от рисунка карандашом до появления изделия и т.д.

Нужна идея и реализация. Предлагайте. Указывайте цену.