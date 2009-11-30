Ролик флеш

Веб-программированиеЗакрыт16 заявок477 просмотров
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Есть работа, суть её в следующем:

Есть ювелирное изделие. Необходимо нарисовать его в 3d max и сделать ролик на флеш, для дальнейшего размещения на сайте.

РОлик на 10 сек, суть в том чтобы показать этап превращения мысли в юв.изделие. И тут полет фантазии, от рисунка карандашом до появления изделия и т.д.

Нужна идея и реализация. Предлагайте. Указывайте цену.

14 лет назад
LAYAN_DAVID
Лаян 
44 годаСША
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
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