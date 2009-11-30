Галерея на Flash

Привет. Есть набросок галереи на флэш. Нужно сделать чтобы по щелчку (как в любой галлерее) открывалась фотка. Всего будет 5-6 разделов. Фотки должны подгружаться через xml. Проблема в том что я новичок в этом и самостоятельно реализовать чтота сложновато как то. Не понимаю что куда и как открывается. Буду рад если ктото сможет мне это сделать либо объяснить суть чтобы я понял наконец то как это делается. От вас цена