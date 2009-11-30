Необходимо завершить проект на ASP.NET

Есть небольшая CRM ведущая учет заказчиков и их заказов написанная на ASP.NET + LINQ + SQL Server. Необходимо добавить в систему импорт данных о платежах.

Платежи предоставляются в виде csv либо других структурированных форматов. Нужно сопоставить номер счета и заказчика в системе и добавить в базу платеж.

Есть подробнейшая спецификация на весь проект, включая часть связанную с импортом платежей.

Проект небольшой, но желательна полная занятость на его время, т.к. функциональность надо завершить срочно.

Проект для иностранного заказчика, знание английского обязательно.