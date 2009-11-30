Необходимо завершить проект на ASP.NET

Добрый день, коллеги! Параметры задачи немного изменились. Требуется разработать функционал один в один как на www.mesir.ru (каталог, система поиска, возможность заливки, редактирования информации о новых объектах). Дизайн и верстка — наша. Прошу писать свои вопросы, предложения и сроки. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть небольшая CRM ведущая учет заказчиков и их заказов написанная на ASP.NET + LINQ + SQL Server. Необходимо добавить в систему импорт данных о платежах.
Платежи предоставляются в виде csv либо других структурированных форматов. Нужно сопоставить номер счета и заказчика в системе и добавить в базу платеж.
Есть подробнейшая спецификация на весь проект, включая часть связанную с импортом платежей.
Проект небольшой, но желательна полная занятость на его время, т.к. функциональность надо завершить срочно.
Проект для иностранного заказчика, знание английского обязательно.
- Похожие заказы
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется создание модуля на базе модуля статей или новостей. Обязательно знание данной CMS. Предложения по ценам, срокам пишите здесь, либо в Icq 313351038. С уважением.Завершен14 лет назад
Нужен Калькулятор, форма обратной связи, загрузчик файлов (Три в одном) Joomla 1.5 Native, Joomla 1.0.X (для других CMS не предлагать!) Нужно сделать компонент со следующим функционалом: 1. Редактирования значений и формул из админпанели (создание по сути универсального калькулятора) 2. Отправка расчёта ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть сайт на Joomla 1.5. http://studentpro.ru/ Работает с ошибками (при отправлении формы структура сайта сбивается). Необходимо исправить + сделать страничку с отзывами пролистывающимся списком + еще несколько мелочей. Просьба на проект отвечать только профессионалам.Завершен14 лет назад
Требуется осуществить внутреннюю оптимизацию сайта (ремонт авто) плюс наполнить сайт контентомЗавершен14 лет назад
Есть файловый аплоадер на FLASH, который располагается на веб странице и служит для мультизагрузки фотограффий на сайт. Нужно доделать аплоадер таким образом, что бы он перед отправкой фотограффий на сервер уменьшал их до нужного размера ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходимо создать компонент для Joomla 1.5.14. "Реферальной системы".Либо переделать готовый , протестированный на DL, под Joomla. Требования: Пользовательская часть: 1. Выводится баланс партнера. 2. Выводится число привлеченных пользователей. 3. При нажатии на число привлеченных пользователей открывается страница с логинами привлеченных ...Завершен14 лет назад
- $17
Необходимо создать парсер и спарсить новости с сайта Подробное ТЗ в приложении Срок 2 дня Оплата 500 рублей (предпочтение тем исполнителям, кто принимает Яндекс-Деньги) Условия оплаты: 50% предоплата только тем, у кого есть перс. атт. в системе Webmoney ...Завершен14 лет назад
Здравствуйте, есть Joomla 1.5.11 + VirtueMart 1.1.3 нужно прикрутить систему оплату яндекс-деньги.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Задание в ICQЗавершен14 лет назад