Необходимо завершить проект на ASP.NET

$240
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок249 просмотров
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Есть небольшая CRM ведущая учет заказчиков и их заказов написанная на ASP.NET + LINQ + SQL Server. Необходимо добавить в систему импорт данных о платежах.

Платежи предоставляются в виде csv либо других структурированных форматов. Нужно сопоставить номер счета и заказчика в системе и добавить в базу платеж.

Есть подробнейшая спецификация на весь проект, включая часть связанную с импортом платежей.

Проект небольшой, но желательна полная занятость на его время, т.к. функциональность надо завершить срочно.

Проект для иностранного заказчика, знание английского обязательно.

14 лет назад
hedjet
Андрей 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад