Прикрутить систему оплаты яндекс-деньги

Добрый день, коллеги! Параметры задачи немного изменились. Требуется разработать функционал один в один как на www.mesir.ru (каталог, система поиска, возможность заливки, редактирования информации о новых объектах). Дизайн и верстка — наша. Прошу писать свои вопросы, предложения и сроки. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, есть Joomla 1.5.11 + VirtueMart 1.1.3
нужно прикрутить систему оплату яндекс-деньги.
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