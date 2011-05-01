Прикрутить систему оплаты яндекс-деньги

Добрый день, коллеги! Параметры задачи немного изменились. Требуется разработать функционал один в один как на www.mesir.ru (каталог, система поиска, возможность заливки, редактирования информации о новых объектах). Дизайн и верстка — наша. Прошу писать свои вопросы, предложения и сроки. Спасибо!