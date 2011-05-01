Прикрутить систему оплаты яндекс-деньги

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки179 просмотров
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Здравствуйте, есть Joomla 1.5.11 + VirtueMart 1.1.3

нужно прикрутить систему оплату яндекс-деньги.

14 лет назад
ctakan
Илья 
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва