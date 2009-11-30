Работы по сайту - перс. для Погребной Максим

Веб-программированиеЗавершен3 заявки179 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задание в ICQ

14 лет назад
Honey_
41 годМолдова
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
makcNm
Максим 
38 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$35
1 день
Отличная работа. Всегда идет на встречу капризам заказчика. Рекомендую и продолжаю сотрудничество
Задача заключалась в правке косяков верстки шаблона на CMS Joomla + установка и доработка под конкретные нужды пару модулей, все сделано в срок