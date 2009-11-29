Парсер цен авиабилетов

$100
Веб-программированиеЗакрыт14 заявок267 просмотров
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надо написать небольшой парсер который будет запрашивать маршрут, даты и полученные в ответ данные складывать в MySQL

14 лет назад
uzerr
Кац 
48 летСША
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
si-rus
Руслан 
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
14 лет назад
$100
1 день
Четкая постановка задачи, полный и своевременный расчет. Заказчиком доволен.