Парсер цен авиабилетов

Нужно сделать возможность добавлять фотографии ко всем модулям, точно также, как DLE. Точнее: добавляется фотография именно к этой новости в нужную дату и только она видна при редактировании. Можно добавлять по одной, а можно сразу кучей. ...
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надо написать небольшой парсер который будет запрашивать маршрут, даты и полученные в ответ данные складывать в MySQL
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