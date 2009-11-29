Сделать хак для CMS Danneo

Нужно сделать возможность добавлять фотографии ко всем модулям, точно также, как DLE.

Точнее: добавляется фотография именно к этой новости в нужную дату и только она видна при редактировании. Можно добавлять по одной, а можно сразу кучей. В общем, как в ДЛЕ. Также, чтобы эта возможность была у пользователей при добавлении новости (сейчас там просто текст можно и 2 ссылки на картинки). И сюда же для пользователей добавить визуальный редактор с самими необходимыми кнопками (как в комментариях обычно).

Указывайте цену за функцию добавления картинок и отдельно за функцию для пользователей + виз.редактор.

Также, укажите срок и асю, если не указана в профиле.

Оплата по факту.