Доработки форм на 1С-Битрикс

Необходимо:

1. Сделать поле Дети, вписанные в ваш паспорт и путешествующие с вами: формы "Визы в Россию" по аналогии с: http://www.visatorussia.org/ru/russianvisa.nsf/tourist_visa_support.html

для всех 4-х языковых версий

2. Сделать перевод функциональных кнопок во всех 4-х формах на соответствующие языки(перевод предоставляется)

3. Сделать вывод результатов заполнения форм на соответствующих языках+если какие-то обязательные поля не заполнены при нажатии кнопки "Отправить", то вывод сообщения:

Не заполнены следующие обязательные поля:

сделать на языке соответствующией языковой версии(перевод предоставляется)

4. Календарь в формах. Необходимо сделать перевод названий всех месяцов и дней на соответствующие языки(перевод предоставляется)+ переделать схему вывода года(несразу понятно, что для выбора года позже 2004, надо сначало выбрать 2004, а только затем появятся даты последующие)