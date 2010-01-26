Доработки форм на 1С-Битрикс

$150
Веб-программированиеЗавершен6 заявок276 просмотров
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Необходимо:

1. Сделать поле Дети, вписанные в ваш паспорт и путешествующие с вами: формы "Визы в Россию" по аналогии с: http://www.visatorussia.org/ru/russianvisa.nsf/tourist_visa_support.html

для всех 4-х языковых версий

2. Сделать перевод функциональных кнопок во всех 4-х формах на соответствующие языки(перевод предоставляется)

3. Сделать вывод результатов заполнения форм на соответствующих языках+если какие-то обязательные поля не заполнены при нажатии кнопки "Отправить", то вывод сообщения:

Не заполнены следующие обязательные поля:

сделать на языке соответствующией языковой версии(перевод предоставляется)

4. Календарь в формах. Необходимо сделать перевод названий всех месяцов и дней на соответствующие языки(перевод предоставляется)+ переделать схему вывода года(несразу понятно, что для выбора года позже 2004, надо сначало выбрать 2004, а только затем появятся даты последующие)

14 лет назад
redbrick
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
skiper
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 часов назад
14 лет назад
$150
7 дней
Евгений сработал отлично. Его вариант реализации функционала формы очень удобен в использовании и технически интересен. Спасибо большое, будем продолжать сотрудничество!
Отличный заказчик, сотрудничали плодотворно и успешно, задача поставлена грамотно и четко, оплата своевременно, рекомендую.