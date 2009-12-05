Настроить плагин на Wordpress

Здравствуйте!

Нужно настроить плагин на WP что бы все работало, так же как и на оригинальном сайте.

Вот сам сайт 18.vosxod.z8.ru

А вот оригинал gorillathemes точка com слеш smooth.

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