Дополнения в модуль Quiz для Drupal 6

Имеется модуль Quiz для Drupal 6 - http://drupal.org/project/quiz. Он позволяет осуществлять тестирование. В конце каждого теста выводятся результаты с комментарием.

Демо модуля:

http://sivaji.ubuntu-tam.org/quiz-demo

Требуется, чтобы после последнего вопроса не сразу выводились результаты теста, а сначала выводилась бы страница с текстфилдом. Если юзер ввел в текстфилд код, который присутствует в текстовом файле, находящемся в корне, то выводятся результаты теста. В противном случае выводится ошибка.

Более подробное ТЗ в приложенном файле.

Оплата 500 wmr по факту.