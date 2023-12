Доработка ротатора ссылок

Ротатор ссылок - это скрипт который при генерации страницы выводит указанное количество ссылок рандомайзно из базы данных. Необходим для внутренней перелинковки своих сайтов для нужд seo. Нужно его доработать.

Доработать ротатор ссылок ( http://www.weblancer.net/projects/152437.html ), вот в каком плане:

1.Необходимо реализовать "php код вставки" который прописывается в футер каждого сайта (сайты расположены на одном физическом на одном сервере, базы данных у сайтов разные)

Сейчас это резалиованно в виде:

Прописываем в хедере

В футере вызываем -

С такой реализацией возникли проблемы:

1. Не на каждом сайте это работает.

2. Проблема с кодировкой.

Нужна вот такая реализация:

1. Вставляется только один кусок кода

2. Работает на всех сайтах

3. Нет проблемы с кодировкой

Например код система опен-икс, который отвечает таким требованиям:

//

// The MAX_PATH below should point to the base of your OpenX installation

define('MAX_PATH', '/home/admin/site/adv.fortrader.ru');

if (@include_once(MAX_PATH . '/www/delivery/alocal.php')) {

if (!isset($phpAds_context)) {

$phpAds_context = array();

}

// function view_local($what, $zoneid=0, $campaignid=0, $bannerid=0, $target='', $source='', $withtext='', $context='', $charset='')

$phpAds_raw = view_local('', 31, 0, 0, '_blank', '', '0', $phpAds_context, '');

}

echo $phpAds_raw['html'];

?>

Яваскрипт не предлагать. Только пхп вставка.

Текущая реализация - links.fortrader.ru

Для работы дам ftp доступ.

Предложения интересуют до 30 usd. Укажите сроки.