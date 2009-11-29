Доработка ротатора ссылок

Нужно оптимизировать работу сайта www.cinema-soft.ru. (сайт написан на Joomla) Сайт ещё не заполнен, но мне не нравиться как он загружаеться, соот-но оптимизировать требуеться под: IE8 , Оперу, Mozilla Firefox. Жду от вас СРОКИ И ЦЕНЫ!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ротатор ссылок - это скрипт который при генерации страницы выводит указанное количество ссылок рандомайзно из базы данных. Необходим для внутренней перелинковки своих сайтов для нужд seo. Нужно его доработать.
Доработать ротатор ссылок ( http://www.weblancer.net/projects/152437.html ), вот в каком плане:
1.Необходимо реализовать "php код вставки" который прописывается в футер каждого сайта (сайты расположены на одном физическом на одном сервере, базы данных у сайтов разные)
Сейчас это резалиованно в виде:
Прописываем в хедере
В футере вызываем -
С такой реализацией возникли проблемы:
1. Не на каждом сайте это работает.
2. Проблема с кодировкой.
Нужна вот такая реализация:
1. Вставляется только один кусок кода
2. Работает на всех сайтах
3. Нет проблемы с кодировкой
Например код система опен-икс, который отвечает таким требованиям:
//
// The MAX_PATH below should point to the base of your OpenX installation
define('MAX_PATH', '/home/admin/site/adv.fortrader.ru');
if (@include_once(MAX_PATH . '/www/delivery/alocal.php')) {
if (!isset($phpAds_context)) {
$phpAds_context = array();
}
// function view_local($what, $zoneid=0, $campaignid=0, $bannerid=0, $target='', $source='', $withtext='', $context='', $charset='')
$phpAds_raw = view_local('', 31, 0, 0, '_blank', '', '0', $phpAds_context, '');
}
echo $phpAds_raw['html'];
?>
Яваскрипт не предлагать. Только пхп вставка.
Текущая реализация - links.fortrader.ru
Для работы дам ftp доступ.
Предложения интересуют до 30 usd. Укажите сроки.
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