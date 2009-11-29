Доработка ротатора ссылок

$50
Веб-программированиеЗавершен4 заявки228 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ротатор ссылок - это скрипт который при генерации страницы выводит указанное количество ссылок рандомайзно из базы данных. Необходим для внутренней перелинковки своих сайтов для нужд seo. Нужно его доработать.

Доработать ротатор ссылок ( http://www.weblancer.net/projects/152437.html ), вот в каком плане:

1.Необходимо реализовать "php код вставки" который прописывается в футер каждого сайта (сайты расположены на одном физическом на одном сервере, базы данных у сайтов разные)

Сейчас это резалиованно в виде:

Прописываем в хедере

В футере вызываем -

С такой реализацией возникли проблемы:

1. Не на каждом сайте это работает.

2. Проблема с кодировкой.

Нужна вот такая реализация:

1. Вставляется только один кусок кода

2. Работает на всех сайтах

3. Нет проблемы с кодировкой

Например код система опен-икс, который отвечает таким требованиям:

//

// The MAX_PATH below should point to the base of your OpenX installation

define('MAX_PATH', '/home/admin/site/adv.fortrader.ru');

if (@include_once(MAX_PATH . '/www/delivery/alocal.php')) {

if (!isset($phpAds_context)) {

$phpAds_context = array();

}

// function view_local($what, $zoneid=0, $campaignid=0, $bannerid=0, $target='', $source='', $withtext='', $context='', $charset='')

$phpAds_raw = view_local('', 31, 0, 0, '_blank', '', '0', $phpAds_context, '');

}

echo $phpAds_raw['html'];

?>

Яваскрипт не предлагать. Только пхп вставка.

Текущая реализация - links.fortrader.ru

Для работы дам ftp доступ.

Предложения интересуют до 30 usd. Укажите сроки.

14 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
c69
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$30
1 день
Справился с задачей, не смотря на то, что другие программисты грешили на мой сервер. Оказалось дело не в этом. Спасибо.
Заказчик четко описал свою проблему. Обсудили цену и срок. После устранения проблемы - всё четко оплатил, как договаривались.
  • Похожие заказы

  • Оптимизировать сайт на Joomla

    Нужно оптимизировать работу сайта www.cinema-soft.ru. (сайт написан на Joomla) Сайт ещё не заполнен, но мне не нравиться как он загружаеться, соот-но оптимизировать требуеться под: IE8 , Оперу, Mozilla Firefox. Жду от вас СРОКИ И ЦЕНЫ!

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходимо создание каталога ресторанов города

    Необходимо создание каталога ресторанов на опенсоурсе системе. В каталоге необходима мультикатегорийность, настраиваемые поля , автоматическая привязка ресторана к карте гугл, фотогалерея, отзывы, и другое. Предоплата или сделка без риска.

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дополнить функцию WebAsyst

    $10

    Нужно для магазина на скрипте WebAsyst добавить в функцию добавления товара заполнение таблицы "С этим товаром покупают". Проще говоря при любом добавлении товара (через панель или через импорт CSV) в таблицу SC_related_items добавлялись 3 случайно выбранных ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Програмирование и корректировка сайта на 1С Битрик

    Сайт на CMS 1С Битрикс www.your-vacation.ru как работает: сайт выдает результаты поиска тура с партнерской БД. При поиске бывает что тура нет в БД партнеров. Требуется чтоб при отсутствие результатов поиска сайт выводил заранее поиск ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Веб-интерфейс к прокси, на PHP

    Задача следующая: на странице в самом верху есть некое подобие адресной строки и кнопка Go. Под ними есть див/фрейм, на всю оставшуюся площадь страницы. При нажатии кнопки пхпшка лезет курлом или любым другим способом и ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание движка на PHP

    Требуется создать движок для сайта, который является архивом документации (очень много статей). К проекту прилагаю ТЗ. Движок нужно писать с нуля, а не реализовать функциональность на готовом. Функционал небольшой, много вещей (подсветка синтаксиса, поиск по сайту, ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад