Создание движка на PHP

Требуется создать движок для сайта, который является архивом документации (очень много статей). К проекту прилагаю ТЗ.

Движок нужно писать с нуля, а не реализовать функциональность на готовом.

Функционал небольшой, много вещей (подсветка синтаксиса, поиск по сайту, капча, итп) есть в готовом и бесплатном виде, нужно просто интегрировать это дело в сайт.

Оставляйте цену и хотя бы примерные сроки.

Оплата WebMoney, через веблансер.

С предоплатой не работаю. Возможна поэтапная оплата.