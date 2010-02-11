Создание движка на PHP

Веб-программированиеЗавершен17 заявок377 просмотров
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Требуется создать движок для сайта, который является архивом документации (очень много статей). К проекту прилагаю ТЗ.

Движок нужно писать с нуля, а не реализовать функциональность на готовом.

Функционал небольшой, много вещей (подсветка синтаксиса, поиск по сайту, капча, итп) есть в готовом и бесплатном виде, нужно просто интегрировать это дело в сайт.

Оставляйте цену и хотя бы примерные сроки.

Оплата WebMoney, через веблансер.

С предоплатой не работаю. Возможна поэтапная оплата.

PHP
14 лет назад
torquemada
Андрей 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
nifus
Иван 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$250
14 дней
Проект сдан, будем работать дальше. Код хороший, выполняется эффективно.
Интересный не шаблонный проект, в котором нашлось место для применения современных технологий оптимизации нагрузки веб-сайтов и работу над которым я выполнил с удовольствием. Оплата получена, продолжаем работать дальше над улучшением проекта