Проблемы при переносе сайта на Joomla на хост

Веб-программированиеЗавершен7 заявок184 просмотра
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Проблемы при переносе сайта на Joomla на хост. Все детали в аську 413134503 или в личку.

Joomla
14 лет назад
Shevcov
Богдан 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов
Выбранный исполнитель
delaemhorosho
Максим 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Ещо 1 веблансер который порадовал меня своей оперативностью и четкостью. Сделал быстренько и без трудностей !
Заказчик понимающий. Оплата прошла быстро. Сотрудничеством доволен.