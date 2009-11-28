Php для работы с Джумлой

Необходимо приложение для в контакте. Можно настроить уже готовый скрипт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек для работы на проекте, детали в аське
Укажите опыт работы с Джумлой + стоимость часа.
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