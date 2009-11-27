Баги в ASP (SQL server 2000)

1.Cбор новостей из официальных источников через RSS-потоки (где есть) либо публикацию новостей на статических страницах (где нет RSS-потоков) Лента 1: • Консультант плюс (выборочно) - http://www.consultant.ru/law/rss/ • сайт Минфина РФ - http://www.minfin.ru/ru/ • сайт Минюста РФ - http://www.minjust.ru/ru/ • ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть несколько сайтов, написанных на ASP (не .NET), БД SQL. Баги связаны в основном с SQL.
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e37'
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid object name ...
И тому подобное.
Требуется _ответственный_ человек, способный _оперативно_ вникнуть в код и исправить.
1) Опыт подобных проектов обязателен.
2) Нормальный и постоянный доступ в интернет обязателен.
3) Знание английского (хотя бы на уровне ориентирования в сайтах и ТЗ) будет большим плюсом.
Это не разовая работа, возможно дальнейшее сотрудничество.
Просьба не писать в личные сообщения, оставлять предложения здесь.
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