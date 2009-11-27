Баги в ASP (SQL server 2000)

Есть несколько сайтов, написанных на ASP (не .NET), БД SQL. Баги связаны в основном с SQL.

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e37'

[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid object name ...

И тому подобное.

Требуется _ответственный_ человек, способный _оперативно_ вникнуть в код и исправить.

1) Опыт подобных проектов обязателен.

2) Нормальный и постоянный доступ в интернет обязателен.

3) Знание английского (хотя бы на уровне ориентирования в сайтах и ТЗ) будет большим плюсом.

Это не разовая работа, возможно дальнейшее сотрудничество.

Просьба не писать в личные сообщения, оставлять предложения здесь.