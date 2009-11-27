Создание сайта типа smart-masses.ru на MODx

1.Cбор новостей из официальных источников через RSS-потоки (где есть) либо публикацию новостей на статических страницах (где нет RSS-потоков) Лента 1: • Консультант плюс (выборочно) - http://www.consultant.ru/law/rss/ • сайт Минфина РФ - http://www.minfin.ru/ru/ • сайт Минюста РФ - http://www.minjust.ru/ru/ • ...
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Уже часть сделана(установлен cms modx,созданы шаблоны(мб не все),чанки,Тв,установлен интернет-магазин как снипет и тд)Надо кое чего доделать,интегрировать сайт с файловым хранилищем(типа рапидшаре) и поработать с сессиями.Есть тз
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