Доработать XtraUpload

Требуется программист, который может организовать многопоточное скачивание страничек с разных сайтов (сотни тысяч сайтов) и на скачиваемых URL надо будет искать определенный текст (на лету). Будет админка с регистрацией пользователей. Есть сервер, есть шаблоны и подробное ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать движок XtraUpload:
1) плагин тегов (теги к файлам, облако тегов, поиск по тегам)
2) плагин рейтингов (рейтинги для файлов + рейтинги для пользователей зависящие от залитых ими файлов)
3) переписать загрузку файлов под nginx так что бы загружаемые файлы отдавальсь напрямую через nginx, не создавалось копий в оперативке, и адреса файлов оставались серыми.
4) плагин комментариев к файлам
5) перевести на русский язык (в том числе и админку), движок изначально включает многоязычность и файлы локализации.
Движок написан на CodeIngener, по этому с плагинами больших проблем быть не должно, как сделать доработку для nginx я тоже расскажу не очень сложно, переводить там не много. По этому работа не очень сложная.
Предлагайте свои сроки и цены.
При успешной реализации будет дальнейшее сотрудничество по проекту.
- Похожие заказы
- $1000Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно немного изменить 2 функции и 2 добавить. Обращайтесь в аську (426-427).Завершен14 лет назад
Необходимо добавить подраздел и добавить контента, возможно изменить фон сайта. Надо сделать быстро. Пишите в ICQ: 415928781Завершен14 лет назад
- $50
Необходимо сконвертировать mysql-базу для экспорта в 1С.Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Сделать форму из (смотрите прикрепленный файл). Верстка DIV'aми, проверка на валидацию Форма (на PHP) должна работать т.е. 1) проверять введенные данные чтобы все поля были заполнеными (шаблон-пример скрипта схожей формы предоставлю) 2) отсылать данные на email Сроки: сделать за ...Завершен14 лет назад
Итак, здесь нужна не конкретная работа, а консультация специалиста. Есть готовые флэш-приложеия и флэш-мувики, как правило они в .swf, но есть .ехе и . flv. Необходимо сделать так, чтобы на всех его кадрах, если это приложение и ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Нужно настроить WordPress на кросс-постинг. Блоги и подробности выбранному исполнителю. Предложения только тут!!! При добавлении на сайт новости , она идет автоматом на блоги указанные мной , рсс и тд.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Создание конструктора сайтов на основе wordpress mu. ТЗ есть. писать только в проект.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
http://www.zamokk.ru/config/hueppe_config_step_1.php 1) Выберите категорию в первой колонке 2) Выберите форму установки во второй колонке в третьей колонке нажимаю по флешке - в FF и IE работает JS событие, в Опере и Сафари не работает. Нужно сделать, чтобы работало ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $30
Парсер урлов страниц Многопоточность На входе задаем тхт док с урлами - их может быть дововльно много .. ну до 100к - нужна возможность задавать макс. размер страницы (в КБ), если больше то игнорируем ее - возмножность задавать количество ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад