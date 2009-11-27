Доработать XtraUpload

Необходимо доработать движок XtraUpload:

1) плагин тегов (теги к файлам, облако тегов, поиск по тегам)

2) плагин рейтингов (рейтинги для файлов + рейтинги для пользователей зависящие от залитых ими файлов)

3) переписать загрузку файлов под nginx так что бы загружаемые файлы отдавальсь напрямую через nginx, не создавалось копий в оперативке, и адреса файлов оставались серыми.

4) плагин комментариев к файлам

5) перевести на русский язык (в том числе и админку), движок изначально включает многоязычность и файлы локализации.

Движок написан на CodeIngener, по этому с плагинами больших проблем быть не должно, как сделать доработку для nginx я тоже расскажу не очень сложно, переводить там не много. По этому работа не очень сложная.

Предлагайте свои сроки и цены.

При успешной реализации будет дальнейшее сотрудничество по проекту.