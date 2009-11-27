Сконвертировать mysql-базу для экспорта в 1С.

$50
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок184 просмотра
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Необходимо сконвертировать mysql-базу для экспорта в 1С.

MySQL
14 лет назад
remarkareklama
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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