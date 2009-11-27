Разработать пару скриптов для DLE

Доброго времени. Требуется не дорогое создание шаблона ДЛЕ. Создать нужно в чёткости по картинкам что прикрепил. Сразу пишите цену, это важно. исходники есть. Пишите 494430057
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, господа программисты! :)
Мне нужно несколько скриптов для движка Datalife engine v.8.3
Требований к интерфейсу нет, делайте, как считаете нужным, мне важен конечный результат.
Поехали:
1. Нужно изменение дат для новостей, с возможностью выбора: вставлять новые даты для всех новостей, или только для новостей определенных дат.
Новые даты генерируются скриптом. Можно указать следующие параметры: интервал дат, количество дат.
2. Генерация для всех новостей id в случайном порядке. Без повторов, числа должны идти последовательно, т.е если в базе 300 новостей, то и последнее значение id должно быть 300.
3. Генерация случайных пользователей. Информация для полей email, password, name, signature, fullname, foto, icq берется из файлов в случайном порядке. Id пользователя генерируется автоматически, как id новости. Дата регистрации и последнего посещения (reg_date и lastdate) генерируются так же автоматически, но дата последнего посещения не должна быть раньше даты регистрации. user_group = 4
4. Редактирование всех заголовков для новостей, которые "находятся на модерации". Т.е – вывод на странице всех заголовков новостей, каждый заголовок в отдельной форме, и кнопка сохранить. Это нужно для более удобного редактирования всех заголовков сразу. После сохранения ИЗМЕНЕННЫЕ заголовки приобретают статус опубликованных новостей.
Это всё. Срок – как можно быстрее, максимум 2 дня. Цена ваша. Оплата по факту.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Есть сайт, хорошо отображается картинка в опере. А вот ие 6-7-8 на главной странице картинка не отображается. Что это такое и что нужно сделать?Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходимо написать ТЗ для сайта, и предложить на каком движке его лучше реализовать. Я Вам дам список сайтов конкурентов и примерное описание того что должно быть на нашем сайте. Приглашаю к работе ТОЛЬКО опытных программистов, в проекте ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Кто может подсказать как убрать данные ошибки? что то связанно с mysql rumillion.net/partner http://floomby.ru/content/gom6qwaWv0/ http://floomby.ru/content/tTwfH9hsdk/Веб-программирование15 заявокЗакрыт14 лет назад
По ошибке, сотрудница удалила стандартный компонентJoomla, а именно каталог статей (новости) - com_content Удалила только в админке. Я понимаю что восстановить его просто, но как, понять не могу... Кто может помочь? Сайт на локалхосте, работы на 5 ...Веб-программирование3 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $50
Нужен оптимальны скрипт блокирующий посещение ресурса из стран Чёрного списка (с возможностью исключения для определённых IP адресов), дающий "добро" на вход странам Белого списка. П.С. Имеется старый PHP скрипт более-менее выполнявший эту функцию, но по ...Завершен14 лет назад
СТРОГО без предоплаты, много кидалова нынче (( Предлагайте реальные сроки, господа, чтобы потом смогли в них вписаться, иначе будут штрафы по оплате. Сейчас сайт выполнен на HTML+XML. Нужно сохранить полный функционал и дизайн, только перенести ...Завершен14 лет назад
Сайт агентства недвижимости. Что надо: - Внедрить новый дизайн. Макеты есть. - Улучшить / написать новую CMS, современные функции (карта метро и т.п.. Ajax). Подобие ТЗ есть. Оплата поэтапная, но без предоплаты. Предлагайте цены и сроки.Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
Надо в скрипт с расширением .js впихнуть невидимый ифрейм. Ищу сам скрипт ифрема.Завершен14 лет назад
Здравствуйте, нужно помошь по Joomla 1.5.11 + VirtueMart 1.1.3. Нужно сделать csvi virtuemart, и убрать рекламу Пишите на ICQ 559308646Завершен14 лет назад