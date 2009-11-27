Разработать пару скриптов для DLE

Здравствуйте, господа программисты! :)

Мне нужно несколько скриптов для движка Datalife engine v.8.3

Требований к интерфейсу нет, делайте, как считаете нужным, мне важен конечный результат.

Поехали:

1. Нужно изменение дат для новостей, с возможностью выбора: вставлять новые даты для всех новостей, или только для новостей определенных дат.

Новые даты генерируются скриптом. Можно указать следующие параметры: интервал дат, количество дат.

2. Генерация для всех новостей id в случайном порядке. Без повторов, числа должны идти последовательно, т.е если в базе 300 новостей, то и последнее значение id должно быть 300.

3. Генерация случайных пользователей. Информация для полей email, password, name, signature, fullname, foto, icq берется из файлов в случайном порядке. Id пользователя генерируется автоматически, как id новости. Дата регистрации и последнего посещения (reg_date и lastdate) генерируются так же автоматически, но дата последнего посещения не должна быть раньше даты регистрации. user_group = 4

4. Редактирование всех заголовков для новостей, которые "находятся на модерации". Т.е – вывод на странице всех заголовков новостей, каждый заголовок в отдельной форме, и кнопка сохранить. Это нужно для более удобного редактирования всех заголовков сразу. После сохранения ИЗМЕНЕННЫЕ заголовки приобретают статус опубликованных новостей.

Это всё. Срок – как можно быстрее, максимум 2 дня. Цена ваша. Оплата по факту.