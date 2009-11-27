Разработать пару скриптов для DLE

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок204 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, господа программисты! :)

Мне нужно несколько скриптов для движка Datalife engine v.8.3

Требований к интерфейсу нет, делайте, как считаете нужным, мне важен конечный результат.

Поехали:

1. Нужно изменение дат для новостей, с возможностью выбора: вставлять новые даты для всех новостей, или только для новостей определенных дат.

Новые даты генерируются скриптом. Можно указать следующие параметры: интервал дат, количество дат.

2. Генерация для всех новостей id в случайном порядке. Без повторов, числа должны идти последовательно, т.е если в базе 300 новостей, то и последнее значение id должно быть 300.

3. Генерация случайных пользователей. Информация для полей email, password, name, signature, fullname, foto, icq берется из файлов в случайном порядке. Id пользователя генерируется автоматически, как id новости. Дата регистрации и последнего посещения (reg_date и lastdate) генерируются так же автоматически, но дата последнего посещения не должна быть раньше даты регистрации. user_group = 4

4. Редактирование всех заголовков для новостей, которые "находятся на модерации". Т.е – вывод на странице всех заголовков новостей, каждый заголовок в отдельной форме, и кнопка сохранить. Это нужно для более удобного редактирования всех заголовков сразу. После сохранения ИЗМЕНЕННЫЕ заголовки приобретают статус опубликованных новостей.

Это всё. Срок – как можно быстрее, максимум 2 дня. Цена ваша. Оплата по факту.

14 лет назад
Anysidor
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
osmo
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
  • Похожие заказы

  • Шаблон DLE

    Доброго времени. Требуется не дорогое создание шаблона ДЛЕ. Создать нужно в чёткости по картинкам что прикрепил. Сразу пишите цену, это важно. исходники есть. Пишите 494430057

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать ТЗ и предложить движок для сайта

    $100

    Необходимо написать ТЗ для сайта, и предложить на каком движке его лучше реализовать. Я Вам дам список сайтов конкурентов и примерное описание того что должно быть на нашем сайте. Приглашаю к работе ТОЛЬКО опытных программистов, в проекте ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Ошибки mysql

    Кто может подсказать как убрать данные ошибки? что то связанно с mysql rumillion.net/partner http://floomby.ru/content/gom6qwaWv0/ http://floomby.ru/content/tTwfH9hsdk/

    MySQL
    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вернуть стандартный компонент Joomla - com_content

    По ошибке, сотрудница удалила стандартный компонентJoomla, а именно каталог статей (новости) - com_content Удалила только в админке. Я понимаю что восстановить его просто, но как, понять не могу... Кто может помочь? Сайт на локалхосте, работы на 5 ...

    Joomla
    Веб-программирование3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Скрипт отсечения трафика для определённых стран

    $50

    Нужен оптимальны скрипт блокирующий посещение ресурса из стран Чёрного списка (с возможностью исключения для определённых IP адресов), дающий "добро" на вход странам Белого списка. П.С. Имеется старый PHP скрипт более-менее выполнявший эту функцию, но по ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написать CMS под сайт

    СТРОГО без предоплаты, много кидалова нынче (( Предлагайте реальные сроки, господа, чтобы потом смогли в них вписаться, иначе будут штрафы по оплате. Сейчас сайт выполнен на HTML+XML. Нужно сохранить полный функционал и дизайн, только перенести ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Модернизировать крупный сайт

    Сайт агентства недвижимости. Что надо: - Внедрить новый дизайн. Макеты есть. - Улучшить / написать новую CMS, современные функции (карта метро и т.п.. Ajax). Подобие ТЗ есть. Оплата поэтапная, но без предоплаты. Предлагайте цены и сроки.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна помощь

    Здравствуйте, нужно помошь по Joomla 1.5.11 + VirtueMart 1.1.3. Нужно сделать csvi virtuemart, и убрать рекламу Пишите на ICQ 559308646

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад