Нужна помощь

Веб-программированиеЗавершен2 заявки241 просмотр
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Здравствуйте, нужно помошь по Joomla 1.5.11 + VirtueMart 1.1.3. Нужно сделать csvi virtuemart, и убрать рекламу

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14 лет назад
ctakan
Илья 
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
alex-studio
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Хороший исполнитель, выполнил всё чётко и всрок. Приятно работать. Всем рекомендую!
Хороший заказчик. Чётко изложил проблему, поэтому сработались быстро.