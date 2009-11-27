Вариант сохранения тубового видео

Веб-программированиеЗакрытнет заявок131 просмотр
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1. Необходим способ сохранения тубовых роликов с 4tube.com на локальный компьютер. Желательно написание программы: задал страницу - получил ролик.

2. Так же необходима система подобного воспроизведения роликов, написание собственного флеш плеера, аналога того же сайта

Подробности при личном общении

14 лет назад
verefov
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад