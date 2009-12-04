Пишем парсер для сбора статистических данных

Задача:

парсим сайт

точка входа:

меняем значение селекта, соответственно берём все позиции.

В конфиге следует предусмотреть отключение любых позиций из этого селекта.

задаём в конфиге: день, неделя или месяц.

Далее парсим предложения.

напрмер

в БД планируем соответствующие поля.

Фотографии пишем в отдельную папку.

Язык: php. Для особо понятливых: приложение под WIN не надо даже даром.

Новички, без репы, а также студии и "пропадающие" - мимо.

Оплата WM по приёму работы. Срок - ВТ.

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