Пишем парсер для сбора статистических данных

Веб-программированиеЗавершен5 заявок314 просмотров
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Задача:

парсим сайт

точка входа:

меняем значение селекта, соответственно берём все позиции.

В конфиге следует предусмотреть отключение любых позиций из этого селекта.

задаём в конфиге: день, неделя или месяц.

Далее парсим предложения.

напрмер

в БД планируем соответствующие поля.

Фотографии пишем в отдельную папку.

Язык: php. Для особо понятливых: приложение под WIN не надо даже даром.

Новички, без репы, а также студии и "пропадающие" - мимо.

Оплата WM по приёму работы. Срок - ВТ.

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14 лет назад
voldemar77
Владимир 
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Tkachenko
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$70
4 дня
Вменяемый сотрудник. Задачу понимает, вникает, делает. Баги устраняет быстро, в онлайне. 8 а не 10 лишь потому, что баги (хоть и не много) нашёл я, а не он. Благодарен. Рекомендую. Планирую и в дальнейшем обращаться.
Все прошло отлично, быстрая оплата, четкое постановление задачи. Рекомендую!
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