Требуется помощь в DLE модуле

$20
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки146 просмотров
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Имеется модуль ДЛЕ для информеров (сайт на ДЛЕ 8.3) - нужно добавить его прокрутку (обновление картинок что он выводит, то-есть разобраться в коде модуля и найти ту функцию которую нужно будет вызывать для обновления на AJAX)

Пишите кто знает Ajax + DLE

+ еще мелочь нужна (5$) - выбор требуемой информации из базы (путь к картинке новостей определенных, заголовок и т.п.) и выдача этой инфы на страницу в виде текста (это для моего флеша уже - нужно составить sql запрос в пхп, а флешка с етой инфой уже дальше сама..)

бюджет маленький указываю т.к. требуется человек который просто "в курсе" всего этого. для него это дело двух минут. оплата Wmz, WMR, paypal.

14 лет назад
murzik97
Дмитрий 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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