Требуется помощь в DLE модуле

Имеется модуль ДЛЕ для информеров (сайт на ДЛЕ 8.3) - нужно добавить его прокрутку (обновление картинок что он выводит, то-есть разобраться в коде модуля и найти ту функцию которую нужно будет вызывать для обновления на AJAX)

Пишите кто знает Ajax + DLE

+ еще мелочь нужна (5$) - выбор требуемой информации из базы (путь к картинке новостей определенных, заголовок и т.п.) и выдача этой инфы на страницу в виде текста (это для моего флеша уже - нужно составить sql запрос в пхп, а флешка с етой инфой уже дальше сама..)

бюджет маленький указываю т.к. требуется человек который просто "в курсе" всего этого. для него это дело двух минут. оплата Wmz, WMR, paypal.