Вкладки страниц на Flash+xml

Требуются небольшие доработки проекта на Битриксе. Сайт можно просмотреть на: http://www.b-t-m.ru/ Изменения во вложении. Рассматриваются только специалисты Битрикс с сертификатами и наличием отзывов на данном портале. Пожалуйста, обратите внимание, что предложения без указания сроков и стоимости не могут ...
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Требуется разработать флешку с вкладками и изменяемыми через XML текстовыми материалами и подсказками.
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