Вкладки страниц на Flash+xml

$50
Веб-программированиеЗавершен2 заявки103 просмотра
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Требуется разработать флешку с вкладками и изменяемыми через XML текстовыми материалами и подсказками.

14 лет назад
FIRMSTYLE
Алексей 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Iron
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$35
2 дня
До того как я начал работу с Юрием меня очень подводил предыдущий флеш-дизайнер со сроками: банально пропал на 2 недели. Мой проект сыпался т.к. был очень срочным. Юрий, получив ТЗ и исходники заставки не теряя времени принялся за работу и уже в этот же день можно было увидеть результаты, а на следующий день всё было готово. Оперативно и качественно. Исправив ошибки предыдущего дизайнера, Юрий отлично выполнил свою работу. Очень благодарен данному мастеру за профессионализм и ответственные проекты буду доверять в первую очередь ему.
Все отлично) Надеюсь на продолжение сотрудничества
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