Вкладки страниц на Flash+xml

До того как я начал работу с Юрием меня очень подводил предыдущий флеш-дизайнер со сроками: банально пропал на 2 недели. Мой проект сыпался т.к. был очень срочным. Юрий, получив ТЗ и исходники заставки не теряя времени принялся за работу и уже в этот же день можно было увидеть результаты, а на следующий день всё было готово. Оперативно и качественно. Исправив ошибки предыдущего дизайнера, Юрий отлично выполнил свою работу. Очень благодарен данному мастеру за профессионализм и ответственные проекты буду доверять в первую очередь ему.