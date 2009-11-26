Создание калькулятора расстояний

Требуются небольшие доработки проекта на Битриксе. Сайт можно просмотреть на: http://www.b-t-m.ru/ Изменения во вложении. Рассматриваются только специалисты Битрикс с сертификатами и наличием отзывов на данном портале. Пожалуйста, обратите внимание, что предложения без указания сроков и стоимости не могут ...