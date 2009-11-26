Внесение изменений в компоненты Битрикс

Нужна разработка веб-сайта в стиле Веб 2.0. Попрошу присылать только детальную оценку проекта по модулям. То есть проект разделяется на модули, а по каждому модулю пишется количество требуемых финансовых ресурсов и времени. Если все пройдет успешно возможна ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются небольшие доработки проекта на Битриксе.
Сайт можно просмотреть на: http://www.b-t-m.ru/
Изменения во вложении.
Рассматриваются только специалисты Битрикс с сертификатами и наличием отзывов на данном портале.
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Прошу прощения за ТЗ, но клиент из разряда особо тяжелых случаев, я уже постаралась "причесать" его речь, но лучше, если исполнитель задаст конкретный вопрос по непонянтному пункту.
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