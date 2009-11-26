Внесение изменений в компоненты Битрикс

Требуются небольшие доработки проекта на Битриксе.

Сайт можно просмотреть на: http://www.b-t-m.ru/

Изменения во вложении.

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Прошу прощения за ТЗ, но клиент из разряда особо тяжелых случаев, я уже постаралась "причесать" его речь, но лучше, если исполнитель задаст конкретный вопрос по непонянтному пункту.