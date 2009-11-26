Внесение изменений в компоненты Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки137 просмотров
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Требуются небольшие доработки проекта на Битриксе.

Сайт можно просмотреть на: http://www.b-t-m.ru/

Изменения во вложении.

Рассматриваются только специалисты Битрикс с сертификатами и наличием отзывов на данном портале.

Пожалуйста, обратите внимание, что предложения без указания сроков и стоимости не могут быть приняты по правилам портала.

Прошу прощения за ТЗ, но клиент из разряда особо тяжелых случаев, я уже постаралась "причесать" его речь, но лучше, если исполнитель задаст конкретный вопрос по непонянтному пункту.

14 лет назад
tamazzzi
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Proffdesign
Александр 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад
$420
5 дней
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