Автоматизация перевода с чешского языка

Есть некая обновляемая БД

берём запись

переводим контент на чешский язык

пишем в БД

Возмона локальная реализация (WIN) так и демон (предлагайте). php приветствуется.

В качестве переводчика можем использовать гугль, slovnik.seznam.cz или что ещё

Идеальный перевод не требуется, машинного достаточно, но суть сохраняться должна.

Тематика - недвижимость.

Скорость перевода значения не имеет, 1000 записей в сутки - достаточно :)

Детали в асе или личке. Оплата WM по принятию результатов труда.

Ваши предложения скрыты от других. Студии и менеджеры - мимо.

НОВИЧКИ - проходим мимо.

Любители пропадать, не доделывать и т.д. - не тратьте моё время.