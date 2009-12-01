Автоматизация перевода с чешского языка

Нужен специалист который хорошо разбирается в Shop-Script PREMIUM который сможет исправить ошибки на сайте http://ekoson.com.ua/ 1. Была такая ситуация, сайт был заражен вирусом и при удалении вредоносного кода я случайно удалил нужные файлы скрипта. Теперь в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть некая обновляемая БД
берём запись
переводим контент на чешский язык
пишем в БД
Возмона локальная реализация (WIN) так и демон (предлагайте). php приветствуется.
В качестве переводчика можем использовать гугль, slovnik.seznam.cz или что ещё
Идеальный перевод не требуется, машинного достаточно, но суть сохраняться должна.
Тематика - недвижимость.
Скорость перевода значения не имеет, 1000 записей в сутки - достаточно :)
Детали в асе или личке. Оплата WM по принятию результатов труда.
Ваши предложения скрыты от других. Студии и менеджеры - мимо.
НОВИЧКИ - проходим мимо.
Любители пропадать, не доделывать и т.д. - не тратьте моё время.
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