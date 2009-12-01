Автоматизация перевода с чешского языка

Веб-программированиеЗавершен4 заявки143 просмотра
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Есть некая обновляемая БД

берём запись

переводим контент на чешский язык

пишем в БД

Возмона локальная реализация (WIN) так и демон (предлагайте). php приветствуется.

В качестве переводчика можем использовать гугль, slovnik.seznam.cz или что ещё

Идеальный перевод не требуется, машинного достаточно, но суть сохраняться должна.

Тематика - недвижимость.

Скорость перевода значения не имеет, 1000 записей в сутки - достаточно :)

Детали в асе или личке. Оплата WM по принятию результатов труда.

Ваши предложения скрыты от других. Студии и менеджеры - мимо.

НОВИЧКИ - проходим мимо.

Любители пропадать, не доделывать и т.д. - не тратьте моё время.

14 лет назад
voldemar77
Владимир 
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
damour
33 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Сделал быстро и хорошо. Баллов 9 а не 10 - потому, что сам не протестировал. Без комментариев.:) Спасибо. Рекомендую.
Отличный заказчик, приятный собеседник, с оплатой никаких проблем Рекомендую ;)
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