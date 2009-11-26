Доработка и запуск mp3-магазина

Есть приложение на 4-м флексе, функционал весь сделан. Внешний вид страшный. Нужно сделать очень простой дизайн и натянуть этот дизайн на приложение. Срочно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем веб-программиста для доработки и полноценного запуска mp3-магазина на Joomla+VirtueMart. Проект готов на 70%. Главные требуемые доработки: подключение/написание фреймового mp3-плеера, увязка систем оплаты (предположительно WebMoney, автоматы пополнения, оплата SMS-кой) с "виртуальным кошельком/счётом" клиента, некоторые мелкие исправления недоработок/багов. Обязательна предварительная встреча в Киеве. Стоимость работ – ориентировочно 300$. Подробности, уточнения и ТЗ – по электронной почте.
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