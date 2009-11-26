Доработать парсер.

$5
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок188 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день ! Есть парсер - выводит погоду на сайте tourasia.kz/index.php (справа). Сейчас парсер выводит только погоду по городу Алматы. Нужно чтобы в нем было несколько городов - Алматы, Астана, Чимкент, Бишкек, Каракол, Ош. Задача простая - предпочтение меньшей цене.

14 лет назад
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
  • Похожие заказы

  • Скрипт для работы с почтовым ящиком на мейл-ру

    Есть почтовый ящик на мейл.ру. Надо автоматизировать процесс предложения дружбы в сервисе "мой мир". Предлагать дружбу надо только участникам конкретной группы (сообщества). Фактически скрипт должен. 1) Войти на мейл под конкретным логином-паролем. 2) С конкретной страницы (не изменяемой во времени) ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Смс оплата

    Есть сайт. У зарегистрированных там пользователей есть личный счет. На данный момент его можно пополнять лишь через WMZ. Нам нужно его усовершенствовать. 1)Сделать автоматическое пополнение другими кошельками Вебмани, ЯД и другие основные отечественные и зарубежные ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработки магазина на базе shop-script

    Требуется php-программист для периодических доработок магазина (www.muzizum.ru). Сайт построен на базе shop-script, на данный момент требуются следующие доработки (не требующие существенного изменения кода, только навыков работы с шоп-скриптом): 1) На главной странице слева есть 2 ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка «Покер рума»

    Добрый день! Необходимо разработать «Покер рум» для готового сайта. Аналоги можно посмотреть здесь: prime-poker.ru titanpoker.com Лучше всего ориентироваться на «PokerShark» в сети «вКонтакте» Необходима возможность пополнения счёта как через СМС, так и через webmoney и карточку. Также возможность подсчёта ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Joomla1.5+Virtuemart доработка сайта

    $500

    Серьезная доработка функционала магазина и доработка шаблона. Работы сделаны на 80% (шаблон). Обязателен опыт работы с данной связкой и джумлой не менее 2 лет. Сроки - до 1,5 недель. Оплата любым способом.

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разаработка онлайн редактора Excel документов

    Требуется разработать web приложение для работы с документами excel онлайн. В качестве примера - google docs. В заявках прошу указывать сроки и стоимость и количество разработчиков, которые будут вовлечены (если более одного).

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Flash презентация

    $30

    Необходимо изготовить презентацию из исходников (все в нужном формате, тесты все набиты в воред, просто все скомпоновать по шаблону) Презентация должна представлять собой перелистывающийся журнал как здесь: http://www.oriflame.ru/prod/offers/CurrentBrochureFrontpage.jhtml из картинок и текста Срок изготовления 3-4 ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад