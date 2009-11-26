Скрипт для работы с почтовым ящиком на мейл-ру

Добрый день! Необходимо разработать «Покер рум» для готового сайта. Аналоги можно посмотреть здесь: prime-poker.ru titanpoker.com Лучше всего ориентироваться на «PokerShark» в сети «вКонтакте» Необходима возможность пополнения счёта как через СМС, так и через webmoney и карточку. Также возможность подсчёта ...