Разработка «Покер рума»

Добрый день! Необходимо разработать «Покер рум» для готового сайта.

Аналоги можно посмотреть здесь:

prime-poker.ru

titanpoker.com

Лучше всего ориентироваться на «PokerShark» в сети «вКонтакте»

Необходима возможность пополнения счёта как через СМС, так и через webmoney и карточку. Также возможность подсчёта рейтинга. Тип игры «Texas Hold'em».

Что от Вас требуется:

- Цена

- Точные сроки

- Профессионализм