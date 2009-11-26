Разработка «Покер рума»

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки168 просмотров
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Добрый день! Необходимо разработать «Покер рум» для готового сайта.

Аналоги можно посмотреть здесь:

prime-poker.ru

titanpoker.com

Лучше всего ориентироваться на «PokerShark» в сети «вКонтакте»

Необходима возможность пополнения счёта как через СМС, так и через webmoney и карточку. Также возможность подсчёта рейтинга. Тип игры «Texas Hold'em».

Что от Вас требуется:

- Цена

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- Профессионализм

14 лет назад
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Умид 
35 летКазахстан
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
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