Написание хака-модуля для проекта

# 1 — $

Имеется проект: http://www.mobile-soft.su/

В шапке сайта выводятся категории сайта, вывод осуществляется в ручную, по средствам прописки кода в html.

У каждой категории хочется видеть количество новостей в данной категории, а также в скобочках количество новых за сутки...

сейчас так:

SYMBIAN 6, 7, 8:

-Java игры

-Symbian игры

-Приложения

-Темы symbian

конечный результат хочется видеть таким:

SYMBIAN 6, 7, 8:

-Java игры (34+4)

-Symbian игры (54)

-Приложения (21+3)

-Темы symbian (122)

Должен быть модуль или хак с минимальной нагрузкой. ВИдел готовые решения, но они выводят и сами категории... А надо чтоб я мог в любом месте, где захочу, вставить анпример {cat-id3} и выводились цифры с количеством.

Желательно показать пример готовой работы или где-нибудь у себя на тестовом домене.