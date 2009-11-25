Флеш

Веб-программированиеЗакрыт20 заявок306 просмотров
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Добрый вечер, необходимо создать флешку на сайт. Что хотим увидеть во флешке расскажу, выбранному исполнителю.

Очень понравилась работа

http://www.weblancer.net/users/ArtLab/portfolio/55285.html#item

Заказал бы у данной девушки флешку. но она почему то пропала со связи.

14 лет назад
bosser
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад