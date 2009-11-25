Должен работать в WP и WP MU Написать плагин для WP для школы который: Cкрипт описывает "расписание занятий" исходные данные: () страницы WP - описание педагога, страницы WP - описание дисциплины, страницы WP - место проведения занятия, страницы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер, необходимо создать флешку на сайт. Что хотим увидеть во флешке расскажу, выбранному исполнителю.
Очень понравилась работа
http://www.weblancer.net/users/ArtLab/portfolio/55285.html#item
Заказал бы у данной девушки флешку. но она почему то пропала со связи.
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